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تكنولوجيا

موعد ظهور سامسونج جالاكسي فولد في أمريكا

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 06:30 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
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بعد أشهر من إعلان شركة سامسونج Samsung الكورية الجنوبية رسميا عن هاتفها سامسونج جالاكسي فولد Samsung Galaxy Fold أول هاتف في العالم قابل للطي؛ تنتشر الأحاديث حول استقبال الأسواق الأمريكية للهاتف الفريد من نوعه في القريب العاجل.

فبحسب موقع techradar.com ظهرت بعض التسريبات التي تشير إلى اقتراب ظهور هاتف سامسونج Samsung القابل للطي في الأسواق الأمريكية خلال الأسبوع الجاري بحد أقصى، حيث سيكون متاحا للمستهلكين داخل الولايات المتحدة الأمريكية.

وحتى الآن لا يزال الموعد الرسمي المؤكد لكشف النقاب عن هاتف جالاكسي فولد Samsung Galaxy Fold داخل الأسواق الأمريكية غامضا، إلا أن المحللين يعتقدون بأن هاتف سامسونج Samsung القابل للطي والمتواجد فعليا داخل كوريا الجنوبية والمملكة المتحدة سيكون متاحا بشكل فعلي داخل الولايات المتحدة يوم الجمعة المقبل الموافق الـ 27 من الشهر الجاري.

يُذكر أن شركة سامسونج Samsung الكورية لم تؤكد أو تنفي حتى الآن أي معلومات رسمية مؤكدة تتعلق بموعد طرح هاتف سامسونج جالاكسي فولد Samsung Galaxy Fold داخل الولايات المتحدة الأمريكية.

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