غدا.. رئيس الأوبرا يفتتح معرضين بقاعتي صلاح طاهر وزياد بكير

يفتتح الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية معرضين مساء الثلاثاء ٢٤ سبتمبر الأول فى السادسة بقاعة زياد بكير بالمكتبة الموسيقية بعنوان (ألواني) للفنانة مني سلام وذلك بحضور الدكتور أشرف رضا رئيس المجلس المصري للفنون التشكيلية.



يضم المعرض حوالي 70 لوحة حيث تقوم الفنانة بإضافة الألوان للوحات فريدة ومتميزة صممها متخصصون منها الكلاسيكي والحديث والواقعي مستخدمة أبسط الأدوات لتحديد معالمها واللون المناسب وتوزيع الضوء والظلال وإضافة عنصر التجسيم والإحساس بثلاثية الأبعاد لإضفاء الحياة عليها متناولة موضوعات متنوعة ما بين البورترية والطبيعية والفانتازي وغيرها وقد شاركت الفنانة في العديد من المعارض منها معرض دافنشي في دورته الثامنة الذي أقيم بجريدة الأهرام في أغسطس 2019.



كما يفتتح معرض (ألوان وموسيقى) للفنانة شفق الوكيل فى السابعة مساء بقاعة صلاح طاهر الذي يحتوي على ٤٠ لوحة زيتية تعبر فيها الفنانة عن جمال الليل وروعة الأزهار وغموض الفانتازيا.



ويستمر المعرضين حتى الإثنين 30 سبتمبر الجاري.