البحرين: نولي اهتماما كبيرا بالتغطية الصحية الشاملة

أكد وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، أن بلاده تولي اهتمامًا كبيرًا بالتغطية الصحية الشاملة التي تأتي في صدارة أولوياتها الاستراتيجية كونها محركًا أساسيًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالصحة، كما أن لها تجربة مميزة في تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية، وتحرص على توفير خدمات صحية علاجية ووقائية ذات جودة وكفاءة عالية وفقًا لأفضل المعايير والممارسات الدولية.



وذكرت وكالة الأنباء البحرينية أن ذلك جاء خلال مشاركة الوزير البحريني في الاجتماع رفيع المستوى حول التغطية الصحية الشاملة في "قمة الأمم المتحدة للعمل من أجل المناخ"، وذلك بمقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.



وأعرب وزير الخارجية البحريني عن خالص شكره وتقديره إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، على دوره وجهوده في عقد مثل هذه الاجتماعات رفيعة المستوى والتي تبحث قضايا مهمة للمجتمع الدولي.. مشيرا إلى أن بلاده قامت بإنجاز العديد من المبادرات لأجل حماية البيئة والحفاظ على مواردها الطبيعية، وتحرص على تعزيز التعاون مع دول العالم لتحقيق هذه الأهداف.