الأسهم الأوروبية تسجل خسائر بالختام مع بيانات اقتصادية سلبية

تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات اليوم الإثنين، عقب بيانات اقتصادية سلبية بشأن الوضع في منطقة اليورو وبالتزامن مع ترقب المستثمرين تطورات الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين حول العالم.



ومع نهاية تداولات اليوم كانت قطاعات السيارات والتعدين والبنوك تشهد خسائر حادة مع تدهور ثقة السوق الهشة على خلفية بيانات النشاط الاقتصادي داخل منطقة اليورو والتي أثارت مخاوف حدوث ركود اقتصادي.

وانكمش النشاط الاقتصادي في ألمانيا للمرة الأولى في نحو ستة أعوام ونصف العام خلال هذا الشهر كما أن الوضع في منطقة اليورو لم يكن أفضل حالًا.



ويميل تركيز الأسواق بدرجة كبيرة على التطورات الأخيرة في مفاوضات الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، حيث وصف الجانبين محادثاتهما بأنها بناءة.



لكن "وول ستريت" شهدت خسائر في جلسة الجمعة الماضية بعدما قام مسؤولون صينيون بإلغاء زيارة إلى المزارع الأمريكية.



وبنهاية جلسة اليوم، تراجع مؤشر "ستوكس 600" بنسبة 0.8% ليغلق عند مستوى 389.8 نقطة، كما انخفض مؤشر "فوتسي" البريطاني بنسبة 0.3% مسجلًا 7326.1 نقطة.



وبالنظر إلى أوضاع البريكست، فإن حزب العمل المعارض بدأ مؤتمره السنوي في عطلة الأسبوع الماضي وسط توقعات بأن يقرر الحزبين بين سياستين بشأن البريكست اليوم إما تدشين حملة للبقاء في عضوية الاتحاد الأوروبي عبر استفتاء آخر أو تأجيل اتحاذ قراره لما بعد الانتخابات.



في حين أن المؤشر الألماني "داكس" انخفض بنسبة تتجاوز 1% ليسجل 12342.3 نقطة كما هبط مؤشر "كاك" الفرنسي بنسبة مماثلة 1% مسجلًا 5630.8 نقطة.



وتراجع اليورو أمام الدولار الأمريكي بنحو 0.3% ليهبط إلى 1.0988 دولار.