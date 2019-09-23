حقوقي يكشف "كذب" بيانات هيومن رايتس عن الأحداث في مصر

قال محمد عبد النعيم، رئيس المنظمة الوطنية المتحدة لحقوق الإنسان، إنه بعد فشل دعوات التظاهر التي أطلقتها عناصر خارجية للخروج للتظاهر الجمعة الماضية، عقب مباراة الأهلي والزمالك، والتي تريد لزعزعة الأمن والاستقرار في البلاد، خرجت منظمة هيومن رايتس ووتش ببيانها ونشره دوليا في محاولة منها؛ لبث الكراهية والعنف في البلاد مجددًا.



وأشار عبد النعيم، إلى أنه ليس بجديد أن تمارس هيومن رايتس ووتش التحريض وتبث كراهيتها إلى مصر، ونري أن العالم لا يوجد علي الخريطة إلا الدولة المصرية، وهي صاحبة الانتهاكات وهي صاحبة الخروقات.



وأكد عبد النعيم، أن هيومن رايتس فاقدة لمصداقيتها أمام العالم وأصبحت بياناتها وتصريحاتها كلامها هو والعدم سواء، وهي تعمل بمفهوم شركة علاقات عامة، وليس منظمة حقوقية تنقل الحقيقة والأرقام، وتغطي الحدث من أرض الواقع، مضيفًا أنها تستمد معلوماتها من أهل الشر ومن دول معادية تدفع له ثمن البلبلة وإثارة الفتنة والتحريض.