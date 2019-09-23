بروفات حفل مهرجان سماع الدول بحديقة الحرية (صور)

تنطلق بعد قليل فعاليات اليوم الثالث للدورة الثانية عشرة من مهرجان "سماع" الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية، برئاسة الفنان انتصار عبدالفتاح، وذلك على مسرح حديقة الحرية.



وينشر "الدستور" صورًا خاصة لبروفات الفرق المشاركة في حفل اليوم، حيث يشارك كل من فرقة الحور للإنشاد الديني من مصر وفرق الأردن للإنشاد الديني وفرقة النصحية من تنزانيا.



ويشارك في هذه الدورة 24 دولة عربية وأجنبية، تحل قارة إفريقيا ضيف شرف المهرجان، وذلك بمناسبة رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي، كما تم اختيار الفنان فاروق حسنى، وزير الثقافة الأسبق شخصية المهرجان هذا العام.