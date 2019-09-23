خالد الجندي يكشف الفرق بين المرأة "العاقر" و"العقيم"

قال الدكتور خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية: إن القرآن الكريم ذكر ثلاث معجزات فيما يخص الخلفة والإنجاب، ذاكرًا قصة السيدة مريم التي أنجبت دون رجل لقوله تعالى في سورة آل عمران: "الَتْ رَبِّ أَنَّىٰ يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ ۖ قَالَ كَذَٰلِكِ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ (47)".



وأضاف "الجندي" خلال برنامجه "لعلهم يفقهون"، المُذاع عبر فضائية DMC: "أن امرأة سيدنا زكريا عليه السلام كانت عاقرًا"، موضحًا أن "العاقر" هي امرأة لم تنجب لوجود عيب طبي،

لقوله تعالى في سورة آل عمران: "قَالَ رَبِّ أَنَّىٰ يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ وَامْرَأَتِي عَاقِرٌ ۖ قَالَ كَذَٰلِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ (40)".



وأضاف، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن زوجة سيدنا إبراهيم كانت إمرأة عقيم، موضحًا أن المرأة العقيم هي التي لم تنجيب لكبر السن مشيرًا إلى أنها كانت عجوز وأصابتها الشيخوخة وتوقف التبويض لديها، لقوله تعالى في سورة هود: قَالَتْ يَا وَيْلَتَىٰ أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَٰذَا بَعْلِي شَيْخًا ۖ إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ (72).