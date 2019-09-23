ارتفاع صادرات البنزين من أوروبا للشرق الأوسط بعد هجمات أرامكو

أظهرت بيانات ملاحية أن الأسابيع الأربعة الماضية شهدت حجوزات لأكثر من 400 ألف طن من البنزين للتحميل الفوري في شمال غرب أوروبا مع خيارات للتسليم في منطقة الخليج.

وقال تجار إن هذه الزيادة في الحجوزات مرتبطة بزيادة حادة في الطلب في أعقاب هجمات على منشآت نفطية في السعودية أثرت على عمليات مصافي التكرير في المملكة.