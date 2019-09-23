ضبط 5 أشخاص حاولوا اجتياز الحدود البحرية التونسية

تمكنت دورية تابعة للمنطقة البحرية للحرس الوطني بمدينة حلق الوادي التونسية من ضبط 5 أشخاص كانوا بصدد اجتياز الحدود البحرية خلسة بإتجاه أوروبا.



وذكرت وزارة الخارجية التونسية - في بيان اليوم الإثنين - أن المعتقلين تتراوح أعمارهم بين 17 و25 عاما، وكانوا بصدد التسلل إلى إحدى البواخر التجارية الراسية بالميناء التجاري، وبمراجعة النيابة العامة، أمرت باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في شأنهم.