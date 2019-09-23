ضبط 5 أشخاص حاولوا اجتياز الحدود البحرية التونسية
الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 05:20 م
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تمكنت دورية تابعة للمنطقة البحرية للحرس الوطني بمدينة حلق الوادي التونسية من ضبط 5 أشخاص كانوا بصدد اجتياز الحدود البحرية خلسة بإتجاه أوروبا.
وذكرت وزارة الخارجية التونسية - في بيان اليوم الإثنين - أن المعتقلين تتراوح أعمارهم بين 17 و25 عاما، وكانوا بصدد التسلل إلى إحدى البواخر التجارية الراسية بالميناء التجاري، وبمراجعة النيابة العامة، أمرت باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في شأنهم.
وذكرت وزارة الخارجية التونسية - في بيان اليوم الإثنين - أن المعتقلين تتراوح أعمارهم بين 17 و25 عاما، وكانوا بصدد التسلل إلى إحدى البواخر التجارية الراسية بالميناء التجاري، وبمراجعة النيابة العامة، أمرت باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في شأنهم.