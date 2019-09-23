مصرع وإصابة 90 شخصًا في تظاهرات بإقليم بابوا الإندونيسي

أعلن مسؤولون في إندونيسيا، اليوم، مصرع 20 شخصًا وإصابة 70 آخرين في تظاهرات عنيفة حركتها شائعات بتوجيه مدرس من مقاطعة أخرى إهانة عرقية لأحد الطلاب من السكان الأصليين.



وأوضح رئيس الشرطة رودولف ألبرت روددا -حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية- أن المتظاهرين الغاضبين أشعلوا النيران في مبان حكومية ومحال تجارية وسيارات في الطريق المؤدي إلى مكتب رئيس مدينة "وامينا"، فيما أفاد مسؤولون بمطار المدينة بأنه تم إغلاقه جراء الأحداث حتى إشعار آخر.



وقال المتحدث العسكري بالمقاطعة إكو داريانتو، إن 16 مدنيًا لقوا مصرعهم جراء احتجازهم داخل مبان محترقة بمدينة "وامينا"، مضيفا أن جنديًا على الأقل وثلاثة مدنيين لقوا مصرعهم وأصيب 65 مدنيًا وخمسة شرطيين في تظاهرة بمدينة جايابورا عاصمة الإقليم.



وأوضح رودجا أن تحقيقات الشرطة لم تجد دليلًا على وقوع إهانة عرقية ضد الطالب وأن الشرطة تعتقد أنه تم نشر الشائعة عمدًا بشكل واسع بين المدارس ومجتمع السكان الأصليين لنشر الشغب، مطالبًا السكان بعدم الانسياق خلف الأخبار الكاذبة.



يشار إلى أن التظاهرة تأتي بعد أيام من تمكن السلطات من السيطرة على المقاطعة بعد أسابيع من المظاهرات العنيفة على خلفية انتشار مقطع مصور لأفراد أمن يوجهون إهانات لطلبة من الإقليم.