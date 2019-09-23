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مصر

الفريق أول محمد زكي يتفقد إجراءات القبول بالكليات العسكرية

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 05:15 م
الفريق أول محمد زكي
الفريق أول محمد زكي
الدستور
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تفقد الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، مراحل انتقاء الطلبة المتقدمين للقبول بالكليات العسكرية والمعهد الفنى للقوات المسلحة، لمتابعة سير الاختبارات المختلفة لاختيار أفضل العناصر المؤهلة بدنيًا وطبيًا ونفسيًا لنيل شرف الانضمام إلى الكليات العسكرية لعام 2019.

وتابع القائد العام اختبارات المواجهة الشخصية بحضور مديرى الكليات العسكرية والمعهد الفني للقوات المسلحة لتقييم وانتقاء الطلبة المرشحين لاستكمال مراحل القبول، بمقر مكتب تنسيق القبول بالكلية الحربية بمصر الجديدة.

وناقش الفريق أول محمد زكى عددًا من الطلبة المتقدمين في أسلوب تنفيذ الاختبارت المختلفة التي خضعوا لها خلال مختلف المراحل، وأثنى على المستوى المتميز لهم وما تحصلوا عليه من نتائج فى ضوء المنافسة الشريفة لنيل شرف الانضمام إلى صفوف القوات المسلحة.

وتابع القائد العام مراحل الكشف الطبي على الطلبة المتقدمين للالتحاق، والذى ينفذ بواسطة الأطباء والاستشاريين من ضباط القوات المسلحة وفقًا لمعايير علمية وطبية دقيقة تتماشى مع المواصفات اللائقة للخدمة بالقوات المسلحة واستمع إلى شرح تفصيلى من رئيس القومسيون الطبي العسكرى تضمن جميع الإجراءات التي يخضع لها الطلبة لتحديد لياقتهم الطبية ومدى ملاءمتها لطبيعة العمل الشاقة بالقوات المسلحة.

وأشاد بالمستوي المتميز للطلبة المتقدمين أثناء المرور على لجان اختبارات اللياقة البدنية وقفزة الثقة التى يتم خلالها تقييم القدرات البدنية لانتقاء أفضل العناصر وفقًا للمعايير القياسية للالتحاق بالكليات العسكرية والمعهد الفنى للقوات المسلحة.

وأكد الفريق أول محمد زكى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على وضع شروط دقيقة لانتقاء نخبة من خيرة شباب مصر للانضمام إلى الكليات العسكرية التي تعمل على بناء جيل من ضباط المستقبل ترتكز عليهم القوات المسلحة فى تنفيذ كل المهام التى تسند إليها للدفاع عن الوطن وصون مقدساته، مؤكدًا ضرورة أن يكون لدى الطلبة المتقدمين وذويهم القناعة التامة بأن القوات المسلحة تنتقى رجالها من بين أبناء الوطن بكل حيادية وشفافية ليكونوا شريانًا يضخ دماء جديدة داخلها، وأن الأفضلية تكون للعناصر القادرة على اجتياز الاختبارات المختلفة وفقًا للشروط والمعايير المحددة.

حضر الجولة مدير الكلية الحربية وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

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