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النواب البحريني: حريصون على تعزيز الشراكة مع السلطات التشريعية الخليجية

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 05:15 م
فوزية بنت عبدالله
فوزية بنت عبدالله زينل
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أكدت رئيسة مجلس النواب في البحرين فوزية بنت عبدالله زينل، اليوم، أهمية رفع مستوى التعاون والشراكة بين السلطات التشريعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتطوير سبل التواصل وقنوات الحوار، وتبادل الخبرات في المجال التشريعي، لتحقيق الغايات الرامية لتوحيد الجهود والطاقات دعما لمسيرة العمل المشترك بين دول الخليج.

وأفادت وكالة أنباء البحرين (بنا) بأن ذلك جاء خلال لقاء رئيسة مجلس النواب مع الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى بسلطنة عُمان، بمقر إقامته بالعاصمة الكازاخستانية نور سلطان، على هامش مشاركة وفد السلطة التشريعية بالاجتماع الرابع لرؤساء برلمانات دول "أورآسيا".
وأضافت الوكالة أن زينل شددت، خلال اللقاء، على أن العمل المشترك بين السلطات التشريعية في دول الخليج يشكل ركيزة مهمة لتطوير العمل البرلماني، ووضع الاستراتيجيات والخطط الكفيلة بتحقيق التقدم، وتنمية الدور التشريعي وزيادة تأثيره في خدمة مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة في الدول الخليجية، وتحقيق مستقبلٍ أفضل لشعوبها.

ونوهت رئيسة مجلس النواب البحريني إلى عمق العلاقات التي تربط مملكة البحرين وسلطنة عمان الشقيقة، والمستوى المتقدم في التعاون على صعيد العمل البرلماني، في ظل التواصل الدائم، والنشاط الفاعل للجان الصداقة البرلمانية، والزيارات المتبادلة والمثمرة، والتنسيق المشترك في المواقف والرؤى بين السلطة التشريعية في مملكة البحرين ومجلس الشورى العماني.
من جانبه، أشاد الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى بسلطة عمان، بمستوى التعاون البرلماني بين مملكة البحرين وسلطنة عمان، وما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين من أواصر أخوة وقرابة، فضلا عن السجل الحافل للعمل المشترك في شتى المجالات.

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