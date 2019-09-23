محمد رمضان يهاجم قنوات الاخوان بفيديو جديد

عبر النجم محمد رمضان عن استياءه، مما حدث من قنوات الجماعات الارهابية خلال الأسابيع القليلة الماضية من تضليل وافتراء من خلال شاشتهم التليفزيونية مكملين والجزيرة والشرق، مؤكدًا أنهم يقوموا بنشر عدد من الاخبار السيئة عن مصر، ولا يقوموا بنشر الاخبار الحلوة، علي حد تعبيره.



وقال "رمضان" في فيديو مطول قام بتنفيذه من داخل منزله بمدينة الشيخ زايد، إنه حزين جدًا لما يتم نشره من أخبار مغلوطة، إضافة إلى أن هناك أغنية جديدة يقوم بتسجيلها خلال ساعات قليلة تحمل اسم "هما عايزينها فوضى".



يذكر أن الفنان محمد رمضان عاد من مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته الثالثة؛ بعد قضاء ما يقرب من ثلاثة أيام، بينما يستعد خلال الأسابيع المقبلة؛ لبدء تنفيذ مسلسله الجديد لرمضان ٢٠٢٠ مع المخرج محمد سامي.