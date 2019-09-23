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رياضة

مروان محسن يقود هجوم الأهلي أمام سموحة

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 05:10 م
مروان محسن
مروان محسن
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أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق استعدادًا لمواجهة سموحة، على استاد الجيش ببرج العرب في الإسكندرية، في إطار منافسات الجولة الأولى من منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وفضل السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، الاعتماد على محمد هاني في الجانب الأيمن، بجانب مروان محسن في خط الهجوم.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:
"محمد الشناوي في حراسة المرمى، محمد هاني وأيمن أشرف ورامي ربيعة وعلي معلول في الدفاع، عمرو السولية وحمدي فتحي وجيرالدو ومحمد مجدي "أفشة" ورمضان صبحي في الوسط، ومروان محسن في الهجوم".

ويوجد على مقاعد بدلاء الأهلي، كل من: "شريف إكرامي ووليد سليمان وحسين الشحات وجونيور أجايي وياسر إبراهيم ومحمود وحيد وحسام عاشور".

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