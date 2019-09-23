جوزيه مورينيو يهاجم محمد صلاح

وجّه البرتغالي ​جوزيه مورينيو،​ انتقادات كبيرة لنجم منتخب مصر ​محمد صلاح​ عقب نهاية مباراة ​ليفربول​ و​تشيلسي​ (2-1) ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.



وأكد مدرب تشيلسي السابق لشبكة "سكاي سبورتس" أن صلاح كان يجب عليه أن يبذل مجهودًا أكبر خلال مواجهة تشيلسي معتبرًا أن ليفربول كان محظوظًا بالفوزعلى البلوز.

وأشار مورينيو إلى أن "ثلاثي هجوم ليفربول يلعبون بمركزية ولا يدافعون كثيرًا، وفي آخر 15 دقيقة من مباراة تشيلسي، كان يجب على صلاح العودة للخلف وبذل مزيد من الجهد لمساعدة ألكسندر أرنولد، في الضغط الهجومي الذي تعرض له الفريق من جهته".



وقلل مورينيو من أهمية ابتعاد الريدز بفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي: "لا أعتقد أنها فجوة كبيرة بين المتصدر وملاحقه، من الواضح أن ليفربول سيخسر مباريات وقد تسقط منه نقطتان هنا أو هناك، وسيتي قادر على العودة للمقدمة".