ضبط 186 كجم لحوم فاسدة في كفر الشيخ

شنت مديرية الطب البيطري في محافظة كفر الشيخ، حملة مُوسعة على الأسواق والمطاعم ومحلات الجزارة، بمركز ومدينة كفر الشيخ، وذلك بالتعاون مع مديريتي التموين والصحة؛ لضبط اللحوم الفاسدة والدواجن والأسماك غير الصالحة للاستهلاك الآدمى، بالتزامن مع حلول العام الدراسى الجديد.



قاد الحملة، الدكتور محمد البراوى، مدير عام الصحة العامة والمجازر بمديرية الطب البيطري بكفر الشيخ، والدكتور أسامة محمود عوض، مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم، والدكتور محمد فوزي حجاج، رئيس قسم الحفظ والتبريد بإدارة المجازر، والدكتورة هايدي حسني زهرة، طبيبة بإدارة المجازر والتفتيش على اللحوم، والدكتور وليد شاهين، رئيس قسم التفتيش على اللحوم بإدارة كفر الشيخ البيطرية.



وأسفرت جهود الحملة، عن ضبط 186 كجم لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بحوزة عدد من الجزارين، وتم تحريز الكميات المضبوطة، وتحرير المحاضر اللازمة بالوقائع، وجاري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



ومن جانبه، أكد الدكتور عبد الحكيم حامد أبو إسماعيل، وكيل الوزارة ـ مدير عام الطب البيطري في كفر الشيخ، أن مديرية الطب البيطري مُستمرة في تنفيذ حملاتها على جميع الأسواق والمحلات العامة والمطاعم؛ لضبط اللحوم، والأسماك، والسلع الغذائية الفاسدة؛ حفاظًا على صحة وسلامة الجميع، محذرًا التجار من التلاعب بأرواح المواطنين.