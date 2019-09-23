التفاصيل الكاملة لـ"خناقة" أحمد الفيشاوي وزوجته

علم "الدستور" من مصادر مقربة أن أزمة وتشابك نشب بين الفنان أحمد الفيشاوي وزوجته ندى الكامل خلال اليومين الماضيين، أدت لتدخل بعض الأصدقاء من داخل الوسط الفني لتهدئة الأمر.



وأضاف المصدر أن "الفيشاوي" طالب بمغادرة زوجته من الفندق المقيمين به أثناء حضورهما لفعاليات الدورة الثالثة لمهرجان الجونة، وهو ما لبته ندى الكامل بناء على رغبة زوجها وإقناع الأصدقاء لها للسيطرة على الأمر.



ولفت المصدر إلى أن مغادرة أحمد الفيشاوي اليوم هي أمر طبيعي، حيث كان هناك اتفاق بينه وبين إدارة المهرجان لحضور 3 أيام فقط، نافيًا ما تداول حول مغادرته اليوم برفقة زوجته بعدما نشبت بينهما الأزمة منذ الساعات الأولى من اليوم الإثنين.



وكانت الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائى انطلقت يوم الخميس الماضي، فى حضور سينمائى مصرى وعربى وعالمى، وعرض مجموعة متنوعة من الأفلام المنتظرة والتى تقدم أغلبها للمرة الأولى فى مصر والشرق الأوسط، وتستمر الفعاليات حتى 27 من سبتمبر الجاري.