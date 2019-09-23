مناقشة كتاب "الحسن بن الهيثم" بفرع ثقافة القليوبية

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة بفرع ثقافة القليوبية عددًا من الفعاليات الثقافية والفنية، حيث نظم قصر ثقافة القناطر الخيرية تجربة بنادي العلوم "المصفاة المائية" مع ورشة تشكيل باستخدام ورق الفوم جليتر لإعادة تدوير وتزيين بعض الأدوات غير المستخدمة.



عقدت بمكتبة الدكتور إبراهيم حلمي بالبقاشين محاضرة بعنوان "تأثير سوء التغذية على ظهور حالات مرضية" فكثير ما يصاب الناس بأمراض يقرر الطبيب أنها ناتجة عن سوء التغذية، رغم أن البعض قد يتناولون كميات كبيرة من الطعام، إلا أنه لا تتوفر فيه العناصر الغذائية بصورة مكتملة، بينما يتناول آخرون كميات أقل لكنها تكون في مجموعها غذاء متكاملًا فيسلمون من أكثر من أربعين مرض يسببها سوء التغذية.



ناقشت مكتبة الطفل والشباب بأكياد دجوى كتاب "الحسن بن الهيثم" تأليف حازم شحاتة، يتحدث الكتاب عن عالم من علماء العرب المشهورين الذين اشتهروا في علم الرياضيات، عاش في العراق مدة درس فيها الهندسة والرياضيات بالإضافة إلى اللغة العربية والقرآن الكريم، ومنذ صغره قد عرف بالذكاء الشديد وقوه ملاحظته، وقدرته على الدرس والتحصيل وهو الذي أكمل نظرية بطليموس في الرؤية.