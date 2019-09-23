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الثقافة

"مؤلفات جبران خليل جبران" بثقافة القليوبية

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 04:39 م
جريدة الدستور
ايهاب مصطفى
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عقدت الهيئة العامة لقصور الثقافة بفرع ثقافة القليوبية باقة من الفعاليات الثقافية والفنية.

حيث ناقش قصر ثقافة شبين القناطر كتاب "حديقة الرمل" تأليف غازي حسين العلي، وهو رواية أدبية تدور حول جهاد نصار الصحفي، الذي حينما ينتهي من كتابة إحدى رواياته يهرب من الورق لأرض الواقع لينتقم من المؤلف الذي أنهى حياته بصورة بشعة.

وعقد نادي تكنولوجيا المعلومات بقصر ثقافة الطفل ببنها محاضرة لشرح كيفية التعامل مع قوائم برنامج word، تناولت كيفية عمل قائمة وطرق حفظ الملفات وتنسيقها، مع ورشة حكي لقصة "قارب الصيد الحزين"، وتحكي قصة قاربين أحدهما حزين وحيد والآخر سعيد بأصدقائه وبجولاته فى النهر، فأراد الأطفال أن يسعدوا القارب الحزين فذهبوا إليه وركبوا فيه وأخذوا يتجولون به.

وناقش قصر ثقافة بهتيم كتاب "الأجنحة المتكسرة"، تأليف جبران خليل جبران، يدور محتوى الكتاب حول نزعة رومانسية واضحة لقصة فتى وفتاة وحب روحي طاهر يجمع بينهما، بعيدا عن متعة الجسد وشهواته، وهو حب يائس، حب مستحيل انتهى بالموت، إلا أن هذا الموت يجمع بين الحبيبين اللذين فرقتهما شرائع الناس والحياة، وعلى غرار العديد من الرومانسيين، أكد جبران ازدواجية الروح والمادة، فقدّس الروح واحتقر المادة، فظمأ الروح أعظم من ارتواء المادة، وخوف النفس أحب من طمأنينة الجسد لأن ظمأ الروح هو ظمأ إلى مصدرها.

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