رضوان: الدولة نجحت فى خفض معدل الفقر والبطالة

قال المهندس محمد حسن رضوان العضو المنتدب لشركة الصديق العقارية إن الدولة المصرية أسهمت في خفض معدل الفقر والبطالة في مصر خلال السنوات الأخيرة.



وأضاف رضوان في تصريحات خاصة لـ«الدستور» أن الحكومة وضعت برنامجًا اقتصاديًا يستهدف دعم الفئات الأقل دخلًا عبر مبادرة حياة كريمة بخلاف مشاركة المجتمع المدني في دعم القري الأكثر فقرًا في مصر.



ولفت رضوان إلي أن مصر تتعرض لحملة تشويه من أعدائها في الخارج بسبب النجاحات الأخيرة علي مستوي الاكتشافات البترولية الضخمة التي وضعت مصر في مكانة عظيمة بين الدول.



وأشار رضوان الي أن حركة السياحة في مصر بدأت تعافيًا عقب نجاح الدولة في فرض الاستقرار والأمن والأمان، موضحًا أن الوضع الاقتصادي حاليًا أفضل بكثير عما سبق، خاصة أن مصر اتخذت إجراءت صعبة لم يجرؤ أي عهد سابق علي اتخاذها في إطار تحرير الاقتصاد المصري من أزمات العهود السابقة.



ولفت رضوان إلي أن قرار تعويم الجنيه كان الغرض منه هو ضرب مافيا السوق السوداء للدولار، حيث كان يوجد هناك سعران في السوق.