تركيا ستفقد 700 ألف سائح سنويًا بسبب انهيار شركة "توماس كوك"

قال رئيس اتحاد الفندقيين في تركيا، عثمان آيك، إن انهيار شركة السياحة البريطانية (توماس كوك) يعني أن تركيا قد تشهد فقدان ما بين 600 و700 ألف سائح سنويًا.



وأضاف "عثمان آيك"- وفقا لقناة "سكاي نيوز عربية" اليوم الاثنين- أن هناك في الوقت الحالي 45 ألف سائح في تركيا قدموا من بريطانيا وباقي دول أوروبا من خلال (توماس كوك)، موضحًا أن الشركة مدينة بما بين 100 و200 ألف جنيه إسترليني لبعض الفنادق الصغيرة، التي قد تعاني نتيجة الانهيار.



يذكر أن شركة "توماس كوك" حاولت جمع 200 مليون جنيه استرليني (227 مليون يورو) إضافي لتجنب انهيارها بعدما واجهت الشركة الرائدة في مجال السفر صعوبات، سببها المنافسة من مواقع إلكترونية خاصة بالسفر وقلق المسافرين من ملف "بريكست".