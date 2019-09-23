كيفية الحفاظ على نظافة البيئة بثقافة القاهرة

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة عددًا من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة القاهرة، حيث عقد قصر ثقافة عين حلوان محاضرة لشرح إعدادات سلة المحذوفات وكيفية التحكم بها، كما أقيمت ورشة تعليم مبادئ الكورشية لأمهات ذوي القدارت الخاصة.



ناقشت المكتبة الثقافية العامة لحي المعادي كتابًا بعنوان "الرياضة داء"، يحث على ممارسة الرياضة التي يوصي بها الأطباء يوميًا، إذ إنها تمثل الركيزة الأساسية لصحة الجسم البدنية ولياقته، فالشخص الذي يمارس الرياضة، يتمتع عادة ببنية قوية ورشاقة، كما ينعكس هذا على جميع أجهزة الجسم دون استثناء، بالإضافة إلى ما تقدمه الرياضة من فوائد كثيرة في الحياة اليومية، فهي المحرك الأساسي للعضلات، والداعم الرئيسي لقوة الهيكل العظمي، كما ناقشت كتاب موسوعة المشاهير الذي يتناول أعلام ومشاهير العرب والغرب من أطباء وممثلين عرب وغرب مع ورشة رسم منزل وورشة فوتوشوب، بالإضافة لصالون شعري للشاعر محمد عرب صالح وقصائد للشعراء الحاضرين قصيدة "ثورة الروح"، "أشواق ثائرة"، "وجهه وجهي"، على سبيل التجربة، يارا، العزلة، فيما يرى الهائم، نجم أطل، وأيها العمر.



عقدت مكتبة طفل المعادي حوارًا حول كيفية الحفاظ علي نظافة البيئة، تناولت كيفية الحفاظ على بيئة نظيفة خالية من الأمراض والملوثات، والبيئة قد تكون المنزل أو المدرسة أو الشارع أو المجتمع ككل، مع مناقشات مع الرواد عن كيفية الحفاظ عليها حتى ننعم بحياة صحية، كما أقيمت ورشة ورقية بتقنية الطي لتنفيذ لوحة مبسطة عن الطبيعة والورود باستخدام الورق الملون والفوم مع تحريك عرائس على أغاني، بالإضافة إلى ورشة حكى عن قصة "رسالة إلى صديقتي البيئة".