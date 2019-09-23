الأردن يسلم رئاسة مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية للسويد

سلمت مندوبة الأردن الدائمة لدى المنظمات الدولية في فيينا السفيرة لينا الحديد، اليوم الإثنين، رئاسة مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية للمندوبة الدائمة السويدية، بعد أن انتهت الرئاسة الأردنية للمجلس للفترة 2018-2019.



وذكرت وكالة الأنباء الأردنية أن ذلك جاء خلال أعمال جلسة مجلس المحافظين الذي عقد في العاصمة النمساوية فيينا.



وأشادت الدول الأعضاء بالرئاسة الأردنية على الجهود الكبيرة خلال الرئاسة الحافلة بالأحداث والتطورات المهمة، التي اتسمت بالحياد والموضوعية والمهنية والكفاءة العالية.



وأكدت الدول الأعضاء، في بيان، نجاح الرئاسة الأردنية في المحافظة على تحقيق التوافق بين الدول الأعضاء في مختلف المواضيع الهامة والحساسة التي ناقشها المجلس خلال فترة رئاسته، ومن أبرزها إجراءات تعيين مدير عام جديد للوكالة بعد وفاة المدير السابق الياباني يوكيا أمانو، وإقرار الميزانية والبرامج الخاصة بالوكالة للأعوام 2020-2021، ومسألة تحسين آلية المراعاة الواجبة الخاصة بصندوق التعاون التقني، والتطورات الأخيرة فيما يتعلق بالملف النووي الإيراني.