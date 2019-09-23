أم تتهم مستشفى بالتسبب في وفاة طفلها بالإسكندرية

آلام مستمرة لعدة أيام تعلن عن موعد ولادة مبكرة دون سابق إنذار، لتبدأ معها معاناة للأم لمدة أسبوع، يسفر عن وفاة طفلها، وتعرضها للإيذاء النفسي والبدني بالمستشفى، التي لجأت لها للولادة.



تفاصيل الواقعة ترويها الأم سندس صبري، محامية من الإسكندرية، لـ "الدستور"، قائلة: "لمدة 6 أشهر وأنا أحلم باليوم الذي أحتضن فيه طفلي، ليتحول هذا الحلم إلى كابوس؛ بسبب طبيب المتابعة الخاص بي والمستشفي التي كانت سببًا في وفاة طفلي".



البداية كانت عندما شعرت الأم بألم شديد يشبه ألم الطلق، فلم تكن تعرف شيئًا؛ لأن هذا أول حمل لها، وعندما قرأت عن الأعراض تيقنت أنها آلام الوضع، فلجأت إلي الطبيب الخاص بها، والذي تتابع معه منذ بداية حملها، والذي أعطاها مسكنات، وأمرها بالراحة.



ظل الآلم في إزدياد لمدة 5 أيام حتي يوم الأثنين الماضي، وشعرت الأم بألم رهيب، وقالت "نصحني الطبيب بزيادة المسكنات التي هي خطر على حياه طفلي، أنتظرت يومين وفي الرابعة من فجر يوم الأربعاء كان الألم لا يحتمل، فتوجهت إلى مستشفى " سهلا" التخصصي بمحرم بك، وكانت مرشحة من قبل الطبيب ولأنها أيضا بجوار منزلي".





وأضافت الأم، "بدأت المعاناة عندما فحصني طبيب صغير وأكد أن عنق الرحم مفتوح، ولا بد من إعطائي محلول لتهدئة الألم، الذي إزداد، مع عدم الاهتمام بوضعي، بعد أن فحصتني طبيبة أخري وطلبت مني عدم الحركة، والجميع تركوني ولم يخبرني أحد أنني على وشك الوضع، الأمر الذي ازداد سوءا بعدما تعرضت لنزيف حاد، وطلبت من الممرضة الذهاب إلي دورة المياه، وعندما دخلت تفاجأت بسقوط طفلي ومن خلفه المشيمة، ليرتطم بالأرض مع صراخ الممرضات الذين رفضوا حمله، ليحمله والدي مسرعًا إلى الحضانة".



وتابعت، "لم يكن ذلك هو الأسوء، بل ان المستشفى رفضت دخول الطفل إلى الحضانة قبل دفع 4000 آلاف جنيه، لينتظر الطفل حتى يحضر والدي المبلغ، ويدخل طفلي الحضانه، لمدة 24ساعة ليتوفي بنزيف في المخ بسبب أرتطامه بأرضية دورة المياه".



وتستطرد الأم "الصدمة الثالثة، عندما لم ينجدني أحد وحملني عامل على كرسي متحرك إلى غرفة العمليات، ولم أرتدائي ملابس معقمة أو غطاء للشعر، وغرفة العمليات مفتوحة مثل السوق، أطباء وعمال وممرضات، يمروا عليها، وانا ملقاه على سرير العمليات، وعندما حضر طبيبي بعد طلب والدتي منه ذلك، وجه لي اللوم بأنني تحركت دون إذن، مع العلم أنه لم يخبرني أحد أنني في حالة وضع، كما أنه لم يلتفت لمعاناتي وظل يضحك ويتحدث مع الأطباء، موضحًا أن حملي كان صعب وكان متوقع ذلك، وهذا ما جعلني أدرك أنه ليس لديه ضمير فكان يطمئنني دائمًا ويخبرني أنني سليمة، فأغاني من نزيف من الشهر الثالث، وكان يخبرني أنه أمرًا طبيعيًا".





وأوضحت "خرجت في اليوم التالي عند وفاة طفلي؛ ليطلبوا مني مبلغ 10000، لإعطاء الطفل لنا لدفنه، بالرغم أنهم كانوا يريدون أن توقع على أنها عملية إجهاض ووالدي رفض ووقع على أنها ولادة طبيعية".





واختتمت الأم حديثها قائلة، "أريد حق طفلي الذي لم يرا النور، ودفنته بيدي؛ وذلك بسبب إهمال طبيب ومشفى لا يعرف عن الطب شيئًا"، مشيرًة إلى أن المستشفى بعد التعليقات السلبية التي وردت لها والتي اكتشفت أن حالات كثيرة تعرضت الإهمال بها أغلقت صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي، بجانب مكالمات تهديد تلقتها بعد أن قام زوجها بنشر تفاصيل الواقعة.