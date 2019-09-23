سباليتي أبرز المرشّحين لقيادة "ميلان"

كشفت صحيفة توتو سبورت الإيطالية أن المدير الفني السابق لناديي روما والإنتر، ​لوتشيانو سباليتي​ Luciano Spalletti، مرشح لتولي قيادة الجهاز الفني لنادي ​ميلان​، خلال الفترة المقبلة.



ويأتي ترشيح سباليتي لتدريب الروسونيرو خلفا ل​ماركو جيامباولو​، بعد البداية السلبية للفريق هذا الموسم، حيث خسر في الجولة الأولى أمام أودينيزي، وخسر في الجولة الرابعة أمام الإنتر في الديربي.



وكان سباليتي قد أقيل من منصبه، نهاية الموسم الماضي، على الرغم من إحتلال الإنتر للمركز الرابع المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا، وعُيّن مكانه أنتونيو كونتي.