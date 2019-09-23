كولاروف على خطى فعل توتي مع روما

نجح النجم الصربي ​أليكسندر كولاروف​ في تسجيل هدف عن طريقة ركلة حرة ثاتبة يوم أمس خلال مباراة الجيالوروسو أمام بولونيا، والتي إنتهت بفوز روما بنتيجة 2-1 في الثواني الأخيرة.



وسجل كولاروف الهدف الأول لروما في اللقاء عن طريق ركلة حرّة ثابتة، ليكون قد نجح في المشاركة على الأقل بهدف في أول أربع مباريات هذا الموسم، حيث لم يحقق هذا الرقم سوى ​فرانشيسكو توتي​ مع روما، موسم 2013-2014.



وسجل كولاروف في أول مباراة ضد جنوى ثم ضد لاتسيو، وصنع هدفا ضد ساسولو، وسجل ضد بولونيا.