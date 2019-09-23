ديوكوفيتش يجمد صدارته في تصنيف المحترفين
الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 03:49 م
وكالاتطباعة
حافظ لاعبو كرة المضرب المحترفين العشرة الاوائل على ترتيبهم في التصنيف الصادر عن رابطة محترفي كرة المضرب، حيث حافظ اللاعب الصربي نوفاك ديوكوفيتش على صدارته متفوقًا على نظيره الاسباني رافايل نادال بفارق 640 نقطة، وبواقع 9865 نقطة لديوكيوفتش و9225 لنادال.
في ما يأتي ترتيب العشرة الاوائل:
1- الصربي نوفاك ديوكوفيتش 9865 نقطة
2- الإسباني رافايل نادال 9225
3- السويسري روجيه فيدرر 7130
4- الروسي دانييل مدفيديف 5305
5- النمسوي دومنيك تييم 4415
6- الألماني ألكسندر زفيريف 4095
7- اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس 3420
8- الياباني كي نيشيكوري 3330
9- الروسي كارن خاتشانوف 2810
10- الاسباني روبرتو باوتيستا 2530
في ما يأتي ترتيب العشرة الاوائل:
1- الصربي نوفاك ديوكوفيتش 9865 نقطة
2- الإسباني رافايل نادال 9225
3- السويسري روجيه فيدرر 7130
4- الروسي دانييل مدفيديف 5305
5- النمسوي دومنيك تييم 4415
6- الألماني ألكسندر زفيريف 4095
7- اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس 3420
8- الياباني كي نيشيكوري 3330
9- الروسي كارن خاتشانوف 2810
10- الاسباني روبرتو باوتيستا 2530