ديوكوفيتش يجمد صدارته في تصنيف المحترفين

حافظ لاعبو ​كرة المضرب​ المحترفين العشرة الاوائل على ترتيبهم في التصنيف الصادر عن رابطة محترفي كرة المضرب، حيث حافظ اللاعب الصربي ​نوفاك ديوكوفيتش​ على صدارته متفوقًا على نظيره الاسباني ​رافايل نادال​ بفارق 640 نقطة، وبواقع 9865 نقطة لديوكيوفتش و9225 لنادال.



في ما يأتي ترتيب العشرة الاوائل:



1- الصربي نوفاك ديوكوفيتش 9865 نقطة



2- الإسباني رافايل نادال 9225



3- السويسري روجيه فيدرر 7130



4- الروسي ​دانييل مدفيديف​ 5305



5- النمسوي دومنيك تييم 4415



6- الألماني ​ألكسندر زفيريف​ 4095



7- اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس 3420



8- الياباني ​كي نيشيكوري​ 3330



9- الروسي ​كارن خاتشانوف​ 2810



10- الاسباني ​روبرتو باوتيستا​ 2530