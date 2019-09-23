القبض على أحد أفراد الحرس البرلماني في بولندا

ألقت الشرطة البولندية اليوم الاثنين القبض على عضو بالحرس البرلماني البولندي، على خلفية ما يتردد عنه أنه وراء رسالة إلكترونية تهدد نائبة معارضة بالقتل.



ويشتبه في أن الرجل أرسل رسالة إلكترونية لشبكة تي في ان 24، كتب فيها أنه يجب " قتل كاتارزينا لوبناوير رئيسة الحزب المعارض الليبرالي مثل السارق أداموفيتش".



وكان بافل أداموفيتش عمدة بلدة جدانسك قد قُتل طعنا في شهر يناير الماضي.



وقال المتحدث باسم شرطة وارسو سيلويستر ماركزاك، إنه تم إلقاء القبض على الرجل 44 عاما أثناء تأديته مهام عمله، وفي حضور رؤسائه، الذين كانوا يتعاونون مع الشرطة.