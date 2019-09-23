السيسي: مصر وضعت صحة المواطن على رأس أولوياتها (فيديو)

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر وضعت صحة المواطن على رأس أولوياتها، ونجحت في فحص أكثر من 60 مليون مواطن في حملة 100 مليون صحة.





وقال السيسي، خلال كلمته أمام الاجتماع رفيع المستوى حول الرعاية الصحية الشاملة بالأمم المتحدة، إنه على شركاء التنمية العمل على إيجاد حلول لتوفير حياة المواطنين.





وأوضح الرئيس، أن مصر بدأت بالفعل في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وجاء هذا انطلاقا من دور الدولة في توفير العلاج لمواطنيها.













