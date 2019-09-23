السيسي: مصر وضعت صحة المواطن على رأس أولوياتها

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر وضعت صحة المواطن على رأس أولوياتها، موضحًا أن مصر نجحت في فحص أكثر من 60 مليون مواطن في مبادرة 100 مليون صحة.



وكشف الرئيس في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن مصر تسعى لتعميم مبادرة 100 مليون صحة على الدول الأفريقية.



وعرض الرئيس السيسي، خلال إلقائه كلمة مصر وأفريقيا، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة بنيويورك، وجهة نظر مصر وإفريقيا والدول النامية إزاء تغير المناخ الذي يعد من أخطر القضايا، لما يمثله من تهديد مباشر للعالم بأسره، ما يحتم رفع مستوى الطموحات والتعهدات في التصدي لها، إذ تمتد آثارها إلى مختلف جوانب حياتنا، إنه علي شركاء التنمية العمل إيجاد حلول لتوفير حياة كريمة للمواطنين.



وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، وصل اليوم الاثنين، إلى مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك للمشاركة في قمة المناخ الدولية وذلك في إطار اجتماعات الدورة الـ" 74 " للجمعية العامة بالأمم المتحدة.