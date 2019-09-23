فالفيردي: نمر بفترة ضيقة جدا ، أعلم جيدًا حجم مسؤوليتني

تحدث المدير الفني لنادي ​برشلونة​ الاسباني ​إرنيستو فالفيردي​ عن الأزمة الحالية التي يعيشها الفريق بعد الخسارة الأخيرة أمام غرناطة بنتيجة 2-0 والإبتعاد عن المراكز الأربعة الأولى.



وقال فالفيردي خلال المؤتمر الصحافي الخاص بمواجهة ​فياريال​ يوم غدا الثلاثاء على ملعب كامب نو: "أعلم جيدًا حجم مسؤوليتي تجاه تدريب فريق مثل برشلونة، لأن الأضواء دائمًا ما تكون مسلطة عليك.



نحن نمر بفترة سيئة بسبب عدم قدرتنا على الفوز في المباريات، في الموسم الماضي، مررنا بمثل هذه النتائج لكننا كنا قد ضمنا الفوز بالدوري الإسباني لكن الأمر مختلف كثيرًا في الموسم الحالي، لم نبدأ المسابقة بشكل جيد وعلينا تصحيح ما يحصل".