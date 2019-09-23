عقد اجتماع رفيع المستوى حول الرعاية الصحية الشاملة برئاسة السيسي

انطلق منذ قليل، إجتماع رفيع المستوي حول الرعاية الصحية الشاملة بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي.



واستهل الرئيس عبدالفتاح السيسي نشاطه، أمس الأحد، بعقد عدة لقاءات ثنائية على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة مع بعض القادة العرب والأفارقة ومن المنظمات الدولية، بالإضافة إلى عقد الجولة الثانية من القمة الثلاثية بين مصر والأردن والعراق، والتي عقدت جولتها الأولى في القاهرة مارس الماضي؛ وذلك لمتابعة ما تم بحثه والاتفاق عليه خلال القمة الأولى، وكذلك تعزيز مستوى التنسيق بين الدول الثلاث والاستفادة من الإمكانات التي يتيحها تواصلهم الجغرافي وتكامل مصالحهم الاستراتيجية والاقتصادية.

