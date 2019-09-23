حارس مرمى واتفورد: السيتي سيفوز بعشرة أهداف في المستقبل

أعرب بن فوستر حارس مرمى واتفورد عن اعتقاده بأن مانشستر سيتي سيسجل 10 أهداف خلال مباراة واحدة.



وقال فوستر: "سوف يفعلون ذلك أمام فريق ما، سيسجلوا تسعة أو عشرة أهداف في وقت قريب. كحارس مرمى، إذا تلقيت هدفا واحدا أو هدفين فقط يُعد إنجازًا".





وأضاف: "لقد كانوا مخيفين في بعض الأحيان وبدون رحمة. لم يكن الأمر ممتعًا على الإطلاق. بكل صدق، كان يمكن أن تكون النتيجة رقمين".



كلام فوستر جاء بعد خسارة واتفورد 8-0 أمام مانشستر سيتي في ​الدوري الإنكليزي​ الممتاز.