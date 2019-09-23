حارس مرمى واتفورد: السيتي سيفوز بعشرة أهداف في المستقبل
الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 03:39 م
وكالاتطباعة
أعرب بن فوستر حارس مرمى واتفورد عن اعتقاده بأن مانشستر سيتي سيسجل 10 أهداف خلال مباراة واحدة.
وقال فوستر: "سوف يفعلون ذلك أمام فريق ما، سيسجلوا تسعة أو عشرة أهداف في وقت قريب. كحارس مرمى، إذا تلقيت هدفا واحدا أو هدفين فقط يُعد إنجازًا".
وأضاف: "لقد كانوا مخيفين في بعض الأحيان وبدون رحمة. لم يكن الأمر ممتعًا على الإطلاق. بكل صدق، كان يمكن أن تكون النتيجة رقمين".
كلام فوستر جاء بعد خسارة واتفورد 8-0 أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنكليزي الممتاز.
وقال فوستر: "سوف يفعلون ذلك أمام فريق ما، سيسجلوا تسعة أو عشرة أهداف في وقت قريب. كحارس مرمى، إذا تلقيت هدفا واحدا أو هدفين فقط يُعد إنجازًا".
وأضاف: "لقد كانوا مخيفين في بعض الأحيان وبدون رحمة. لم يكن الأمر ممتعًا على الإطلاق. بكل صدق، كان يمكن أن تكون النتيجة رقمين".
كلام فوستر جاء بعد خسارة واتفورد 8-0 أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنكليزي الممتاز.