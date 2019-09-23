السيسي يصل لمقر الجمعية العامة للأمم المتحدة للمشاركة بقمة المناخ

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، إلى مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك للمشاركة في قمة المناخ الدولية وذلك في إطار اجتماعات الدورة الـ" 74 " للجمعية العامة للأمم المتحدة.



ومن المقرر أن يلقي الرئيس السيسي كلمة مصر أمام القمة يعرض خلالها وجهة نظر مصر وإفريقيا والدول النامية إزاء تغير المناخ الذي يعد من أخطر القضايا، لما يمثله من تهديد مباشر للعالم بأسره، ما يحتم رفع مستوى الطموحات والتعهدات في التصدي لها، إذ تمتد آثارها إلى مختلف جوانب حياتنا.