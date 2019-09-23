الري بالأمطار الصناعية.. رحلة مصرية لمواجهة أخطار الجفاف

بخطى سليمة وثابتة، بدأت مصر رحلة التقدم والتطوير بالمجال الزراعي، وإدخال أحدث ما به من مستجدات لتحقيق النمو الاقتصادي والزراعي، مع تحقيق توفير استهلاك المياة المستخدمة بالزراعة وتقليل إهدارها.



جاء ذلك في ظل المعاناة المستمرة من خطر الجفاف، وكان من بين سبل تحقيق هذا إدخال ما يعرف بالري بالأمطار الصناعية "الفلوبي سبنكلر"، والذي أثبت نجاحًا غير مسبوقًا بتوفير المياه، وتوفير المدخلات الزراعية كافة، بل والزيادة الكبيرة في إنتاجية المحصول.



وأدخلت مؤخرًا الحكومة، نظام "الفلوبي سبنكلر" لأول مرة بزراعة محصول الأرز المعروف بشراهته في استهلاك المياه؛ ليحقق نجاحًا هائلًا يشهد حصاده بعد أيام قليلة المجتمع الزراعي، في يوم حصاد الأرز، والذي لأول مرة سيكون مرويًا بالأمطار الصناعية "الفلوبي سبنكلر".



وبهذه المناسبة تواصلت "الدستور" مع بعض خبراء مركز البحوث الزراعية، للتعرف على مزايا النظام الأحدث بالعالم في الري، وآثره على المستقبل الزراعي المصري.



الدكتور سعيد خليل، الباحث في مركز البحوث الزراعية، والخبير الزراعي الدولي، والمشرف على مشروع استخدام "الفلوبي سبنكلر" بمصر لأول مرة في مصر، يوضح أنه تم ابتكار هذا النظام بدولة جنوب افريقيا، وتتولى كل من سويسرا وأسبانيا تصنيع المعدات المستخدمه به.



ويشير إلى أن هذا النظام يتم الري عن طريق محاكاة لأمطار الطبيعة، وتم تجربة العمل بهذا النظام على مساحات 23 ألف فدانًا بمدينة الصالحية في زراعة الذرة والقمح.



ويضيف: "وثبت نجاحًا غير عاديًا من حيث التوفير في المياة والزيادة في إنتاج المحصول بالمقارنة بنظام الري المحوري " البيفوت"، حيث زاد إنتاج محصول القمح إلى 22 بدلًا من 15 فقط بطريقة زراعته التقليدية، كما أن الزراعة بهذا النظام توفر كثيرًا في الطاقة فهي تعتمد على استخدام الطاقة الشمسية فقط".



أما عن استخدام مصر لزراعة "الفلوبي سبنكلر" في محصول الأرز، يقول أنها بذلك تصبح الدولة الأولى والوحيدة في استخدام تلك التقنية، موضحًا أن ذلك الأمر دعا إلى حضور وفدًا من الصين، وكذلك دول جنوب أفريقيا، لإبداء الإعجاب بهذا التطبيق والاستفادة من تلك التجربة التي اعتبرت مصر الرائدة بها.



يضيف: "أن استخدام "الفلوبي سبنكلر" سيحقق إضافة لما يقرب من 4 مليون فدانًا إضافيين؛ لاستصلاحهم للتوسعة من الرقعة الزراعية، والحد من خطورة الجفاف، وكذ الحد من تأثيرات الزيادة السكانية".



واختتم سعيد قائلًا: "أنه لابد من توسع الدولة باستخدام تلك الوسائل التكنولوجية الحديثة في الري؛ للحفاظ على المياة خاصة في ظل بالشُح المائي الذي تتعرض لهه البلاد، بحسب وصفه.



ويعد المهندس المصرى "أحمد صبرى"، هو أول من أدخل نظام الري بالأمطار الإصطناعية "الفلوبي سبنكلر" إلى مصر بعد أن فاز بجائزة أفضل أسلوب رى حديث بالطاقه الشمسية بمسابقة الأفضل عام 2018، وذلك لما وجدته لجنة التحكيم بالمسابقة من مزايا بهذا النظام من توفيرًا بالمياة، والطاقة بنفس الوقت.



وبهذا الصدد يقول المهندس أحمد صبرى الفائز بجائزة أفضل أسلوب ري حديث، أنه أنشأ شركة "جرين ايجل"، وهى شركة مصرية تسعى الى أن تكون رائدة فى مجال الطاقة المتجددة، وأنظمة الرى الحديثة، لتصبح الشركة هى الوكيل الحصرى لهذا النظام الأحدث بالعالم في مجال الري.



ويوضح أنه تستخدم أفضل المكونات العالمية؛ لدمج الطاقة الشمسية في المجال الزراعي؛ وذلك ضمانًا للحصول على أفضل نظام متكامل اقتصاديًا وفنيًا.



الحاج حسين عبدالرحمن، نقيب عام الفلاحين، يؤكد أن نجاح "الفلوبي سبنكلر" بمصر، أنه سيمثل مستقبل الزراعة بمصر فيما حققه من الوصول لأعلي معدل إنتاج للفدان بأقل تكلفه.



يوضح أن إنتاجية فدان القمح على سبيل المثال باستخدام هذه التقنية، وصلت إلي 22 أردب، مع توفير المياه بنسبة 40 %، وتوفير الأسمدة المستخدمة بنسبة 30%، والذي ينتج عنه أيضًا التوفير في كل مستلزمات الزراعه الأخري من مبيدات، وأيدي عاملة وكذلك صيانة معدات، وذلك جميعه مع تحقق المحافظة علي النبات، وعدم تأثره بالتغييرات الجوية.



وأشار أبو صدام، إلى أن الري بالأمطار الإصطناعية"الفلوبي سبنكلر" نادرًا ما يحتاج للصيانة، وعمره الافتراضي من 25 إلي 30 عامًا، فلا توجد حركة أو جهد للأجهزة الميكانيكية، وتكلفة الفدان لا تزيد عن 30ألف جنيه تناقص عند زيادة المساحات.



الأرقام كذلك تؤكد تقدم مصر في ذلك المجال، بحسب الدكتور أسامة الظاهر، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب وزير الري، الذي أكد أن مصر تستهلك أكثر من 80% من حصة مصر المائية التي لا تزيد عن 65 مليار.



يضيف: "والتي تعتمد في 55.5 مليار متر مكعب، منها على حصتها بماء نهر لنيل و5 مليار من المياه الجوفية، ومياه الأمطار والمصادر الأخرى، ومن أجل هذا بدأت خطة ترشيد استهلاك المياه منذ عام1997، ومعني بها 9 وزارات تهتم بكل الأنشطة الخاصة بتوفير المياه بتكلفة بلغت 900 مليار جنيه".