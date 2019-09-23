الأهلي يعلن عن ألبوم صوره الرسمي في مؤتمر صحفي بعد غد



يعلن النادي الأهلي، بعد غد الأربعاء، عن إصدار أول ألبوم صور رسمي خاص بالنادي، يتضمن كل ما يتعلق بتاريخ الأهلي ورموزه ونجومه وبطولاته على مر العصور، خلال مؤتمر صحفي.



كان أمير توفيق، مدير إدارة التعاقدات والتسويق في النادي، قد أكد أن الأهلي يحرص دائمًا على تعزيز علاقته بأعضائه وجماهيره ومن ثم جاءت فكرة طرح الألبوم لاستكمال الخطة الموضوعة بشأن زيادة قيمة النادي التجارية والتسويقية، مؤكدًا أن هذا الألبوم سيكون أول ملصق صور رسمي يصدر للنادي الأهلي عبر تاريخه على غرار أكبر الأندية العالمية.



ويحضر المؤتمر بعض أعضاء مجلس الإدارة، ومحمد مرجان المدير التنفيذي، أمير توفيق مدير التسويق والتعاقدات، مصطفى أحمد مصطفى مدير شركة بروسيرف التي تتولى إصدار الألبوم.



جاءت فكرة طرح ألبوم الأهلي بهدف ربط القاعدة الجماهيرية العريضة للنادي برموزه ونجومه ولاعبيه على مر العصور، بالإضافة إلى تأكيد ريادة النادي إقليميًا وعربيًا، واستكمال الخطة الموضوعة بشأن زيادة قيمة النادي التجارية والتسويقية، خاصة أن الألبوم سيكون على غرار تفعله أكبر الأندية العالمية.