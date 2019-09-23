نجم تشيلسي : اعتقدت أنني تعرضت لإصابة كبيرة

كشف لاعب وسط تشيلسي مايسون ماونت أنه شعر بالخوف بعد تعرضه لإصابة خلال مباراة أمام فالنسيا في ​دوري أبطال أوروبا​، وظن أنها ستكون إصابة خطيرة ستبعده عن الملاعب لفترة طويلة.



وقال ماونت: "بمجرد أن تعرضت للإصابة، اعتقدت في رأسي أنها ستكون إصابة طويلة الأجل. وضعت عليها ثلج وتركناها تهدأ قليلًا. ثم أدركنا أن الأمر لم يكن سيئًا كما اعتقدت في البداية. في اليوم التالي كنت أركض قليلًا".





وأضاف: "منذ ذلك الحين، عرفت أن هناك فرصة للتورط. كان هناك تورّم، وما زال هناك تورّم الآن. لقد شعرت بالرضا بعد أن تدربت في اليوم السابق للمباراة ضد ليفربول".