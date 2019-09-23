مرمر: مقتبل فريقي قبل مواجهة الجزيرة الأردني

أكد المدير الفني لنادي ​العهد​ ​باسم مرمر​ رضاه عن فريقه قبل مباراته مع ​الجزيرة الأردني​ في ذهاب الدور النهائي لمنطقة غرب آسيا من ​كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم​.





جاء كلام مرمر في المؤتمر الصحافي الذي انعقد في فندق ريجنسي عمّان ظهر اليوم وقال فيه ايضًا أن فريقه خاض ثلاث مباريات قوية مع كل من الاتحاد جدة السعودي والانصار اللبناني وعانى فقط من غياب معظم اللاعبين بسبب التحاقهم بالمنتخب الوطني لفترة تُعَدّ طويلة خلال التحضيرات للمباراة.





واكد مرمر أن المباراة ستُحسَم عبر التفاصيل الصغيرة متمنيًّا للاعبيه التوفيق فيها.