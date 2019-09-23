سي إن إن: خروج بريطانيا بدون صفقة يعرض ملايين الوظائف للخطر

حذرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون صفقة، مؤكدة أن هذا الأمر سيكلف الصناعة خسائر كارثية ويعرض ملايين الوظائف للخطر.



وقالت الشبكة إنه طالما ما طالبت جمعيات رجال الأعمال بإيضاح عاجل بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لكن الدعوة الموحدة من 23 اتحادًا صناعيًا في جميع أنحاء أوروبا هي دعوة جديدة، مما يعكس ما يصفونه بأنه اضطراب "زلزالي" محتمل لصناعة السيارات ومورديها.



وقال مايك هاوز، الرئيس التنفيذي لجمعية مصنعي وتجار السيارات في المملكة المتحدة، في بيان: "سيكون لصفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تأثير فوري ومدمّر على الصناعة، مما يقوض القدرة التنافسية ويسبب أضرارا شديدة لا رجعة فيها".



وأضاف "مفاوضو المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي يتحملون مسؤولية العمل معا للاتفاق على صفقة أو المخاطرة بتدمير هذه الركيزة الحيوية لاقتصاداتنا".



وأوضحت الشبكة أنه ليس من الواضح ما إذا كان يمكن تجنب الأسوأ، فقد تعهد رئيس وزراء بوريس جونسون بإخراج بريطانيا من الكتلة في 31 أكتوبر، سواء تم الاتفاق على صفقة خروج أم لا، وحتى الآن لم تسفر مناقشات حكومته مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي عن تقدم كبير، والساعة تدق، مع استمرار المحادثات في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك اليوم الاثنين.



إذا تابع جونسون تهديده بمغادرة الاتحاد الأوروبي من دون صفقة، فإنه سينهي التجارة المعفاة من الرسوم الجمركية مع سوق تستهلك 57٪ من صادرات السيارات البريطانية، ومن شأن ذلك أن يصدم سلاسل الإمداد التي تعتمد عليها شركات صناعة السيارات، ويعطل الإنتاج، ويؤدي إلى تآكل هوامش الربح التي أصبحت ضعيفة بالفعل.