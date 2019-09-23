مكتوميناي: مان يونايتد ليس على بخير

كشف اللاعب سكوت مكوميناي أن المعايير تراجعت في مان يونايتد، لافتا إلى أن وضع الفريق ليس على ما يرام.



وقال مكتوميناي: "نحن نعلم أننا جميعا بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد داخل وخارج المباراة. الأمر متروك لنا الآن، نحتاج إلى التكاتف وأن نبقى مركزين.



إنه ليس وقت التراجع. نحن بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد".





وأضاف: "إنه أمر مزعج عندما تأتي وتكون هذه هي النتيجة. إنه أمر صعب للغاية، وهو أمر يصعب على جميع جماهيرنا الذين كانوا لا يصدقون خلال جميع المباريات. لسوء الحظ، لم نعد بثلاث نقاط".