بالوتيلي: مواجهة رونالدو لا تثير اهتمامي علي الاطلاق

رأى المهاجم الإيطالي ​ماريو بالوتيلي​، لاعب نادي ​بريشيا​، أن مواجهة النجم البرتغالي ​كريستيانو رونالدو​ ليست من الأمور التي تثير حماسه.



ويحل يوفنتوس يوم غدًا ضيفا على بريشيا، في الجولة الخامسة من ​الدوري الايطالي​.



وقال بالوتيلي في تصريحات نشرتها صحيفة كوريري ديلو سبورت: "لا أهتم حقًا بفكرة اللعب أمام رونالدو، هو بطل عظيم بكل تأكيد والأفضل في العالم بجوار ميسي واللعب ضده جيد، ولكنني لا أشعر بحماس كبير".



وأضاف: "هدفي أن أتواجد في بطولة كأس أمم أوروبا 2020، هي أمنية بالنسبة لي، علي أن أعمل جاهدًا كي أتواجد بها وعليّ أن أكون جاهزا بنسبة 200%".