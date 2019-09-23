بالوتيلي: مواجهة رونالدو لا تثير اهتمامي علي الاطلاق
الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 03:30 م
وكالاتطباعة
رأى المهاجم الإيطالي ماريو بالوتيلي، لاعب نادي بريشيا، أن مواجهة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ليست من الأمور التي تثير حماسه.
ويحل يوفنتوس يوم غدًا ضيفا على بريشيا، في الجولة الخامسة من الدوري الايطالي.
وقال بالوتيلي في تصريحات نشرتها صحيفة كوريري ديلو سبورت: "لا أهتم حقًا بفكرة اللعب أمام رونالدو، هو بطل عظيم بكل تأكيد والأفضل في العالم بجوار ميسي واللعب ضده جيد، ولكنني لا أشعر بحماس كبير".
وأضاف: "هدفي أن أتواجد في بطولة كأس أمم أوروبا 2020، هي أمنية بالنسبة لي، علي أن أعمل جاهدًا كي أتواجد بها وعليّ أن أكون جاهزا بنسبة 200%".
ويحل يوفنتوس يوم غدًا ضيفا على بريشيا، في الجولة الخامسة من الدوري الايطالي.
وقال بالوتيلي في تصريحات نشرتها صحيفة كوريري ديلو سبورت: "لا أهتم حقًا بفكرة اللعب أمام رونالدو، هو بطل عظيم بكل تأكيد والأفضل في العالم بجوار ميسي واللعب ضده جيد، ولكنني لا أشعر بحماس كبير".
وأضاف: "هدفي أن أتواجد في بطولة كأس أمم أوروبا 2020، هي أمنية بالنسبة لي، علي أن أعمل جاهدًا كي أتواجد بها وعليّ أن أكون جاهزا بنسبة 200%".