تربية رياضية المنصورة تنظم حفل استقبال الطلاب الجدد

أقامت كلية التربية الرياضية جامعة المنصورة اليوم حفل استقبال الطلاب الجدد بمناسبة العام الدراسى الجديد ٢٠١٩ ٢٠٢٠ بحضور كل من الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس الجامعة، الدكتور محمد عطية البيومى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور أمر الله البساطى القائم بأعمال عميد كلية التربية الرياضية، الدكتور أحمد عبدالعظيم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب الدكتورحمدى القليوبى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.



أشاد الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس الجامعة بمشاركة طلاب كلية التربية الرياضية فى كافة فعاليات الجامعة وخاصة التى يتم خلالها استقبال وفود مرموقة من خارج الجامعة وبحصولهم على مراكز متقدمة فى المسابقات على مستوى الجامعات.



وشدد الدكتور محمد عطية البيومى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب على أن خريج كلية التربية الرياضية مثال يحتذى به فى الانضباط الأخلاقى والتميز البدنى بفضل أساتذة الكلية

وأكد الدكتور أحمد عبدالعظيم وكيل كلية التربية الرياضية على سعى القائمين على الكلية لحل كافة المشكلات التى تواجه الطلاب وتنمية قدراتهم العلمية ومهاراتهم العملية مع الالتزام بالأعراف الجامعية.