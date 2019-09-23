شتيجن يحدد مستقبل فالفيردي مع البرسا

كشف مارك أندريه شتيجن حارس عرين فريق برشلونة الإسباني عن الظروف التي يمر بها الفريق الكتالوني في مباريات الدوري وأسباب سوء النتائج.





وقال شتيجن: "الحديث عن ازمة في برشلونة ؟ حين نبدأ الدوري بهذا الشكل فهذا ليس عاديا بالنسبة لنا فنحن دائما فالمقدمه هناك شئ خاطئ، الان علينا عدم النظر للخلف والتطلع قدما للمباريات القادمة ونسعي للتالق فيها، سنحاول التحسن وهذا كل مايهم في الايام القادمة”.





وتابع الحارس الألماني: الحديث عن اقالة فالفيردي؟ انه يقوم بعمل جيد، وظيفته وضع افضل تشكيلة ممكنة ثم نحن علينا اللعب واحراز 3 نقاط”.



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وعن فارق الـ 4 نقاط عن ريال مدريد قال شتيجن:” هناك ايضا الاتلتيكو يقاتلون على اللقب لكن الان علينا التفكير في انفسنا فقط”.







ويستعد نادي برشلونة الإسباني لمواجهة فياريال في الدوري الاسباني والمقرر إقامتها غدًا الثلاثاء على ملعب الكامب نو معقل نادي برشلونة في الجولة السابعة من منافسات الدوري الإسباني “لاليجا”