الجارديان: جونسون يحاول مغازلة الأمم المتحدة لتنفيذ "بريكست"

أكدت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أن رئيس الوزراء بوريس جونسون، يحاول مغازلة القادة في الأمم المتحدة خلال اجتماعات الجمعية العامة التي تجري الآن في نيويورك.



وتابعت أن جونسون خصص سيستخدم خطاب مختلف، وهو الإعلان عن مليار جنيه استرليني من أموال المساعدات للمخترعين في المملكة المتحدة للبحث عن تمويل مبادرات التكنولوجيا الفائقة المرتبطة بمجالات مثل الطاقة المتجددة وانخفاض مستويات الملوثات، بالإضافة إلى صندوق بقيمة 220 مليون جنيه استرليني لمعالجة تآكل التنوع البيولوجي، مع التركيز على الأنواع المهددة بالانقراض بشدة مثل وحيد القرن الأسود ونمر سومطرة.



وأضافت أن مجلس الوزراء يأمل في أن يكون خطاب جونسون حول البيئة داعم له في محادثات الخروج من الاتحاد الأوروبي، مع قيادات أوروبا في فرنسا وألمانيا وأيرلندا والرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس عبد الفتاح السيسي لتأمين صفقات تجارية في حال تم الخروج يوم 31 أكتوبر.