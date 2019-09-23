افتتاح المرحلة التجريبية للمركز التكنولوجي في الأقصر

افتتحت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزينية شمال الأقصر اليوم الاثنين، المرحلة التجريبية للمركز التكنولوجي بمركز ومدينة الزينية المعد لخدمة المواطنين.



وأوضح عبد المحسن ربيع رئيس مركز ومدينة الزينية أن المركز التكنولوجي يستهدف تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بصورة حضارية من خلال شباك واحد لضمان حصول المواطن على أفضل خدمة.



وأشار ربيع إلى أنه من ضمن أهداف المركز فصل طالب الخدمة عن مقدمها من خلال ميكنة العمل وذلك لتحسين الأداء وربط الإدارات مع بعضها البعض من خلال شبكة معلومات داخلية وإحداث تنمية بشرية للعاملين تمكنهم من التعامل مع الجمهور بشكل مميز.



حيث أن الخدمات المقدمة للمواطن بالمركز التكنولوجي تتضمن (استخراج رخصة بناء _هدم إشغال طريق محلات ) ويتم ربط جميع الجهات الخارجية التي ترتبط بخدمة المواطن وسيتم ربطها مع الديوان العام والوحدات المحلية وذلك لتوفير الوقت والجهد على المواطن.



جاء ذلك فى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لتسهيل كافة الإجراءات الورقية على المواطنين.

