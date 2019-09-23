اعتماد 3 مليون جنيه إضافية لدعم مراكز الشباب بكفر الشيخ

قال الدكتور عزت إبراهيم محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ، إن محافظ الإقليم، اعتمد اليوم الإثنين، الخطة الإضافية بقيمة 3 مليون جنيه لرفع كفاءة ودعم مراكز الشباب والرياضة بإجمالى 40 مركز شباب ورياضة التابعة لمديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ للعام المالى 2019 - 2020م.



وأكد وكيل الوزارة، أنه قد تم أيضًا اعتماد 2 مليون جنيه للإعانات الإدارية لمراكز الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ، والتى تضم مراكز الشباب والأندية ولجان المديرية وفروع الاتحادات والجمعيات الكشفية والهيئات الشبابية بإجمالى 332 هيئة شبابية، وذلك لتحقيق التنمية الرياضية بمحافظة كفر الشيخ.



وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن محافظ كفر الشيخ يُولى اهتمامًا كبيرًا بقطاع الشباب والرياضة بالمحافظة، ودعم جميع الفرق الرياضية والمتفوقين رياضيًا، لافتًا أنه يتم إقامة العديد من الملاعب المختلفة ومراكز الشباب بالقرى، لتحفيز الشباب لممارسة الرياضة، وتحسين القوة البدنية للشباب، واستغلال طاقاتهم فى المجتمع.





