الكويت تجدد إدانتها لضم الاحتلال أراض عربية

جددت الكويت اليوم الاثنين، رفضها القاطع وادانتها لإعلان الاحتلال الإسرائيلي رغبته في ضم منطقتي الأغوار الفلسطينية وشمال البحر الميت مبينة ان ذلك سيشكل حلقة جديدة من سلسلة الاستيلاء غير الشرعي على الأراضي العربية.



جاء ذلك في كلمة الكويت أمام الدورة الـ42 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ألقاها مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف جمال الغنيم في اطار مناقشة البند الخاص بأوضاع حقوق الإنسان في الأراضي العربية التي تحتلها إسرائيل بما فيها القدس الشرقية.



وقال الغنيم إن سلطة الاحتلال الإسرائيلي لا تأبه للدعوات الدولية لاحترام التزاماتها بموجب القوانين الدولية بل أنها ماضية في تغيير الطابع الديموغرافي والتاريخي والقانوني لفلسطين بما فيها القدس الشريف في خطوة تمثل انتهاكا صارخا واعتداء خطيرا على حقوق ومقدرات الشعب الفلسطيني لاسيما تقويض وتهديد الجهود الدولية الرامية لإحلال عملية السلام العادل والشامل.



وشرح استمرار اسرائيل القوة القائمة بالاحتلال في سياساتها للتهجير القسري والتعسفي حيث تهدد المخططات الاسرائيلية الوجود الفلسطيني في عدد من الأحياء الفلسطينية في القدس.