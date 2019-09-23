"أكتوبر فارما" تغلق فرعها بالإمارات

كشفت شركة أكتوبر فارما عن موافقة مجلس الإدارة على إغلاق فرع الشركة في الإمارات.



وقالت الشركة في إفصاحها للبورصة، الاثنين، إن مجلس الإدارة وافق على إغلاق الفرع بعد تغير الظروف التي أنشأ على أساسها.



يشار إلى أن أكتوبر فارما حققت أرباحًا بلغت 3.33 مليون جنيه خلال الستة أشهر المنتهية في يونيو الماضي، مقابل أرباح بلغت 9.99 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2018.



وحققت الشركة مبيعات بلغت 239 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل مبيعات بلغت 178 مليون جنيه بالنصف المقارن من العام الماضي.



وعلى أساس ربعي حققت الشركة خسائر بلغت 64.2 ألف جنيه، مقابل أرباح بلغت 5.9 مليون جنيه بالربع الثاني من 2019.