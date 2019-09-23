الذهب يرتفع 4 جنيهات.. عيار 21 بـ689 جنيهًا

شهدت أسواق الذهب، الاثنين، ارتفاعًا بقيمة 4 جنيهات لدى محلات الصاغة، حيث سجلت أسعار الذهب عيار "21" نحو 689 جنيهًا للجرام، حسبما أكد ناجي نجيب، عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية.



وأضاف "نجيب"، في تصريح لـ"الدستور"، أن السبب في الصعود هو ارتفاع أسعار الذهب العالمية، حيث سجل سعر الأوقية 1520 دولارًا بزيادة تقدر بنحو 5 دولارات، وذلك في إطار الحرب التجارية العالمية وتداعياتها بخفض سعر الفائدة لدى البنك الفيدرالي الأمريكي.



أسعار الذهب اليوم في مصر..



عيار 18 سجل 589 جنيهًا للجرام.



عيار 21 سجل 689 جنيهًا للجرام.



عيار 24 سجل 789 جنيهًا للجرام.



الجنيه الذهب فى مصر 5550 جنيهًا.



أوقية الذهب سجلت 1520 دولارًا.