كاسياس: زيدان هو الأفضل

أشاد إيكر كاسياس الحارس السابق لفريق ريال مدريد، بالمدرب الفرنسي زين الدين زيدان، عقب الفوز الذي حققه الفريق الملكي على إشبيلية (1-0).



وكتب كاسياس - عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الاثنين - "زيدان هو الأفضل.. وسيتحدث البعض حاليا حول ما إذا كان محظوظا للغاية".



وأضاف "لن يكون هناك أي حديث حول تغيير محتمل في الجهاز الفني.. كما لن يتم الحديث حول الإدارة السيئة للنادي التي راهنت على أشخاص مخضرمين بإمكانهم استعادة نجاحات الفريق، ولا عن هؤلاء اللاعبين الشباب الذين يعدون مستقبل النادي".